The Fladgate Partnership entra nos vinhos tranquilos a pensar na exportação

Trezentos e trinta anos depois de entrar no negócio do vinho do Porto, o grupo The Fladgate Partnership alarga a sua atividade aos vinhos tranquilos com a compra das propriedades vinícolas da Ideal Drinks, criada em 2009 por Carlos Dias, o empresário português que fez fortuna na relojoaria suíça e investiu nas vinhas portuguesas parte do que ganhou na venda da Roger Dubois ao grupo Richemont, dono da Cartier e da Montblanc.

Sem revelar o valor do negócio, Adrian Bridge, presidente executivo da Fladgate, adianta que está em causa a aquisição de 200 hectares, nem todos plantados com vinha, “distribuídos de forma equilibrada” entre a Quinta da Pedra (vinho verde), Quinta da Bella (Dão) e Quinta Colinas de S. Lourenço (Bairrada). O acordo envolve também contratos de longo prazo no Paço da Palmeira (verdes) e na Quinta da Curia (Bairrada), a compra de todas as marcas de vinho e stocks e a incorporação dos seus 34 trabalhadores.