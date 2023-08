Rússia e Ucrânia são os países para onde vão cada vez mais vinhos portugueses. Exportações disparam quase 200%

A Rússia, apesar da guerra e dos embargos da Europa a Moscovo, assim como a Ucrânia continuam a comprar vinho a Portugal e mantêm os seus lugares no ranking dos 20 maiores clientes do sector. Estão até a comprar mais vinho e destacam-se como os dois mercados com maior crescimento nas exportações dos vinhos nacionais, revelam os números do primeiro semestre divulgados pela Viniportugal. Entre janeiro e junho, as exportações para a Rússia (16º do ranking) aumentaram 183,4%, face o período homólogo, para os 6,08 milhões; no caso da Ucrânia (20º) a subida é de 138,67%, para 1,9 milhões de euros.