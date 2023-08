Turismo e construção puxam emprego em Portugal para novo máximo

O número não era visto no país desde pelo menos 2011, ano em que começa a atual série de dados do Instituto Nacional de Estatística (INE). No segundo trimestre deste ano a população empregada em Portugal rondou 4,98 milhões de pessoas — em concreto, 4,9794 milhões —, ficando muito perto da fasquia dos cinco milhões. Um número 4% acima do nível pré-pandemia de covid-19 e que traduziu um aumento de quase 55 mil pessoas face aos primeiros três meses do ano e perto de 78 mil pessoas na comparação homóloga, ou seja, com o segundo trimestre de 2022.