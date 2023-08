Défice da balança comercial cai em junho, com as importações a recuar mais que as exportações

O défice da balança comercial portuguesa cifrou-se nos 2,12 mil milhões de euros em junho, menos 496 milhões de euros que no mesmo mês do ano passado, mostram os dados do Instituto Nacional de Estatística (INE), divulgados esta quarta-feira. As importações recuaram a um ritmo maior que as exportações.

Sem a categoria de “combustíveis e lubrificantes”, a subida homóloga do défice comercial aumentou 136 milhões de euros para os 1,52 mil milhões de euros.

As exportações de bens e serviços portugueses alcançaram os 6,8 mil milhões de euros e as importações 8,9 mil milhões, o que representa uma queda de 3,4% e de 7,6% face a junho de 2022, respetivamente. Foi o terceiro mês consecutivo que, em ambos os casos, se registou uma variação negativa.

No mês em análise, o INE destaca “os decréscimos nas exportações e importações de combustíveis e lubrificantes (-41% e -47,4%, respetivamente), refletindo descidas nos preços, mas também um efeito base, dado que em junho de 2022 se tinham registado aumentos significativos nas transações destes produtos, antecipando a escassez e subida de preços perspetivadas pelo conflito na Ucrânia”.

No total do segundo trimestre, “as exportações e as importações diminuíram 4,9% e 6,1%, respetivamente” face ao período homólogo. Já no total dos seis meses até junho, as exportações aumentaram 3,3% e as importações cresceram 0,8%.

O INE divulga ainda os dados definitivos para 2022. Assim, no ano passado, as exportações cresceram 23,2% e as importações 31,7% face a 2021.