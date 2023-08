Preço do trigo volta a subir depois de ataque ucraniano

O preço do trigo subiu, esta segunda-feira, depois da Ucrânia ter atacado com drones um navio da marinha russa e um petroleiro durante o fim de semana, o que levanta preocupações sobre o potencial impacto no fornecimento do maior exportador mundial, escreve o “Financial Times”.

Os contratos futuros de trigo em Chicago começaram o dia a subir 3,4%, para 6,545 dólares por bushel (o que equivale a cerca de 27 quilogramas), ampliando os ganhos das negociações anteriores.

A Ucrânia danificou um navio de guerra russo num ataque de drone durante a noite no porto russo de Novorossiysk, no Mar Negro, na sexta-feira. No sábado, Kiev usou outro drone para atacar um petroleiro russo em Kerch.

A Rússia transporta a maior parte do trigo pelo mar e está, de momento, no meio de uma segunda colheita abundante, o que, segundo a “Bloomberg”, é um momento crucial para levar este bem a mais mercados para garantir o abastecimento mundial.

“O risco no Mar Negro está a aumentar a cada dia e qualquer ameaça às exportações russas é muito mais potente do que uma ameaça ao corredor de exportação ucraniano”, disse à “Bloomberg”, Ole Houe, diretor executivo da corretora e consultora IKON Commodities.

A decisão de Kiev de levar a guerra para a Rússia no Mar Negro segue a retirada de Vladimir Putin em 17 de julho de um acordo negociado pelas Nações Unidas e uma campanha de mísseis contra portos ucranianos.