Em setembro Fed e BCE vão fazer uma pausa na subida dos juros?

Mike Theiler/REUTERS

É esperada quase meia centena de decisões de política monetária em setembro, mas as duas mais importantes que vão atrair a atenção dos investidores são as do Banco Central Europeu e da Reserva Federal norte-americana. Os mercados de futuros dão probabilidades acima de 60% para que os dois bancos optem por uma pausa na subida dos juros