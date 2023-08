Excluir Huawei das redes nacionais terá consequências e tem de ser preparado, diz o presidente da Apritel

Perante a possibilidade de eventuais mudanças nos poderes da Anacom, nomeadamente a retirada de competências na área administrativa, sugerida pelo ministro das Infraestruturas, João Galamba, a Apritel mantém a distância, e Pedro Mota Soares não sai do guião. “Registamos as palavras do senhor ministro e tenho a certeza de que o Governo irá sempre encontrar aquelas que serão as melhores soluções para o país. A definição do estatuto dos reguladores será sempre feita, tenho a certeza, protegendo os melhores interesses do país. Vamos aguardar”, afirma.

