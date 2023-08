Taxa de inflação sobe para 47,8% em julho na Turquia

A taxa de inflação homóloga subiu em julho para 47,8% na Turquia, face aos 38,2% de junho, indicou esta quinta-feira o instituto de estatísticas do país (Turkstat).

Esta subida põe fim a oito meses consecutivos de descidas.

O setor com a maior subida de preços em relação a julho de 2022 foi a hotelaria (82%), seguido da saúde (75%) e da alimentação (60%).

O setor com a menor descida foi o da habitação, cujos preços aumentaram 19% em relação ao mesmo período do ano passado.

De junho para julho, os preços subiram 9,5%, o aumento mensal mais alto desde janeiro de 2022, segundo o Turkstat.

Desde finais de 2021, a rápida desvalorização da lira turca, combinada com uma política de baixas taxas de juro imposta pelo presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, desencadeou uma espiral inflacionista só comparável à dos anos 90 na Turquia, chegando a atingir 85% em outubro de 2022.

Depois a inflação começou a descer gradualmente até aos 38,2% de junho.

Na semana passada, a nova governadora do banco central, Hafize Gaye Erkan, nomeada em junho, anunciou que a estimativa de inflação para finais do ano é de 58%, mais do dobro das previsões anteriores, mas muito mais realista, segundo analistas.