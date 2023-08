Nível de endividamento de Portugal já é inferior ao de Espanha

A dívida pública portuguesa fechou o primeiro semestre de 2023 em €280,1 mil milhões, segundo os dados publicados esta semana pelo Banco de Portugal, apurados de acordo com os critérios de Maastricht. Apesar do aumento do stock da dívida em €100 mil milhões em junho, o nível de endividamento desceu para 111,2% do Produto Interno Bruto (PIB) no final do segundo trimestre do ano. Na corrida com Espanha, o rácio de endividamento é já inferior. Segundo os dados oficiais mais recentes do nosso vizinho, a dívida espanhola em maio deste ano subiu para 113,3% do PIB.