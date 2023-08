Carros elétricos: Tesla domina vendas em Portugal e é seguida por uma marca francesa e três alemãs

A construtora automóvel norte-americana Tesla, do empresário Elon Musk, lidera destacadamente as vendas de carros elétricos em Portugal, tanto no acumulado dos primeiros sete meses deste ano (4.604 unidades) como no mês de julho, isolado (496 carros colocados no mercado).

Os dados, divulgados esta quarta-feira pela Associação Automóvel de Portugal (ACAP), mostram ainda que a francesa Peugeot é a segunda do ranking nacional de vendas de carros elétricos, com 1.604 unidades comercializadas de janeiro e julho e com 258, apenas neste último mês.

As alemãs BMW, Volkswagen e Mercedes, seguem-se no top cinco, com 1.569, 1.557 e 1.229 carros elétricos vendidos em Portugal nos primeiros sete meses do ano, ainda segundo os dados da ACAP.