Agricultura: Preço dos solos agrícolas duplica em dois anos

O preço dos solos agrícolas está a subir e nalgumas localizações, como Trás-os-Montes ou Beira Interior, duplicou mesmo de valor no espaço de dois anos, de acordo com a consultora Espaço Visual, especializada em estudos e investimentos sobre desenvolvimento rural. Noutras geografias os aumentos atingem um terço do preço praticado em 2021.

Vários técnicos agrícolas contactados pelo Expresso dão conta de “variações significativas de preços” em regiões como, por exemplo, o Vale da Vilariça, entre Alfândega da Fé e Torre de Moncorvo, onde um hectare custa atualmente 21 mil euros, quando em 2021 esse valor oscilava entre 5 mil e 10 mil euros. São terras irrigadas por um sistema de barragens e depósitos, o que as torna nas mais férteis do país.