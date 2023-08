Mercado automóvel ainda 15% aquém dos níveis pré-covid em julho

O mercado automóvel em Portugal registou um crescimento de 9,9% em julho, em comparação com o mesmo mês de 2022, o que, segundo a Associação Automóvel de Portugal (ACAP), “o que representou uma forte desaceleração relativamente ao crescimento médio de 45,4% que se verificou no primeiro semestre do ano”.

Mais concretamente, em julho de 2023 foram matriculados, em Portugal, 18.822 veículos automóveis, número que, apesar do crescimento de quase 10% face ao mês homólogo, ainda fica 15% abaixo dos níveis pré-pandemia (neste caso, face a julho de 2019).

Segundo os mesmos dados da ACAP, quase metade (47,3%) eram veículos com motores movidos a energias alternativas, entre os quais se destacam os elétricos e os híbridos (15,7 e 15,3%, respetivamente).

Já as vendas de carros a gasolina representaram 40% do total, e a gasóleo 12,7%.

No caso concreto dos automóveis ligeiros de passageiros, no mês em análise foram matriculados em Portugal 16.074 unidades novas, ou seja, menos 14,3% que no mesmo mês do ano de 2019. Já face a julho de 2022, houve um aumento de 9,6%.

Quanto às marcas mais vendidas em julho o primeiro lugar é da Peugeot, com mais de 1500 ligeiros de passageiros vendidos. A marca que faz parte do grupo Stellantis é também a mais vendida no acumulado entre janeiro e junho, com mais de 14 mil unidades.

Por fim, a ACAP refere ainda que, no caso dos veículos ligeiros de mercadorias verificou-se um crescimento de 14,6% face a julho de 2022. E quanto ao mercado de veículos pesados, verificou-se um crescimento de 3%.