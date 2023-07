A inflação na zona euro desceu para 5,3% em julho, prosseguindo a trajetória de desaceleração do surto inflacionista, segundo a estimativa rápida publicada esta segunda-feira pelo Eurostat, o organismo de estatística da União Europeia. Em junho a inflação já havia descido para 5,5% e registou um pico na zona euro em 10,6% em outubro do ano passado.

No entanto, a inflação subjacente (excluindo as componentes mais voláteis da energia, alimentação, álcool e tabaco) não desacelerou e manteve-se em julho em 5,5%, o mesmo ritmo de junho. No caso dos serviços, a trajetória da inflação continua a ser de aceleração. Em junho tinha atingido 5,4% e em julho subiu para 5,6%.

Apesar de os preços da energia continuarem a cair e da inflação na alimentação estar a desacelerar, os dois indicadores - inflação subjacente e inflação nos serviços - a que o Banco Central Europeu (BCE) tem estado a dar particular atenção, apesar de não estarem formalmente na meta da política monetária, não revelam um abrandamento do surto inflacionista. A aceleração na inflação nos serviços - catering, telecomunicações, tecnologias de informação em geral, transportes, etc., como referiu Christine Lagarde em entrevista este fim de semana - e a manutenção da inflação subjacente no mesmo nível do mês anterior são dois obstáculos a uma viragem na política monetária.

Lagarde, em entrevista ao “Le Figaro”, referiu que o sector dos serviços revela resiliência aos efeitos restritivos da subida dos juros do BCE.