Dono do DN, JN e TSF quer ficar com 100% da distribuidora VASP

O empresário Marco Galinha pretende comprar a posição de 50% da Cofina na VASP, a empresa de distribuição de publicações da qual tem os outros 50% do capital, direta e indiretamente.

De acordo com um aviso publicado na imprensa, a Autoridade da Concorrência (AdC) tornou público que “recebeu, em 24 de julho de 2023, a notificação de uma operação de concentração (…) que consiste na aquisição pela Palavras de Prestígio do controlo exclusivo do capital social da sociedade VASP – Distribuidora de Publicações, através do exercício da opção de compra das ações atualmente detidas pela Cofina SGPS”.