TAP é a empresa que mais paga pelas obrigações depois de Sporting e FC Porto

Foi em 2019, antes da pandemia e ainda com David Neeleman como acionista, que a TAP fez as últimas três emissões de obrigações: levantou no mercado €712,2 milhões. A expansão da frota estava em curso e a todo vapor, a transportadora precisava de financiamento, e avançou em força com a emissão de obrigações. Mas como estava com prejuízos superiores a €100 milhões era preciso oferecer uma remuneração elevada para atrair os investidores. E assim o fez.

