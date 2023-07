Alemanha em recessão e Espanha arrefece no segundo trimestre do ano

A economia alemã registou uma quebra de 0,6% no segundo trimestre de 2023, depois de quase estagnação nos seis meses anteriores, segundo as estimativas divulgadas esta sexta-feira pelo Destatis, o organismo federal de estatística da Alemanha. A situação em Espanha também piorou, com uma desaceleração muito significativa do crescimento, para menos de metade, entre abril e junho deste ano, segundo o Instituto Nacional de Estatística de Espanha (INE).

Pelo contrário, em França a economia acelerou sete décimas, anunciou o Instituto Nacional de Estatística e Estudos Económicos (INSEE). Estes dados sobre as três economias do euro respeitam às variações homólogas, em relação ao mesmo período do ano anterior.

Até à data apenas sete grandes economias publicaram as primeiras estimativas sobre o crescimento no segundo trimestre do ano. Em termos homólogos, o crescimento acelerou na China, Estados Unidos, França e Singapura. Quebrou na Alemanha e desacelerou em Espanha.

A 31 de julho serão publicadas as estimativas para o crescimento entre abril e junho para a zona euro e Portugal.