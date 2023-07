Juros nos Estados Unidos já estão acima da inflação, diz Jerome Powell

A subida dos juros pela Reserva Federal norte-americana (Fed) desde março do ano passado já cumpriu uma parte da sua missão. “Os juros reais estão agora em território positivo”, chamou a atenção esta quarta-feira Jerome Powell, o presidente da Fed. Em suma, a taxa diretora do banco central já é claramente restritiva em relação à economia.

Em conferência de imprensa após a divulgação da decisão unânime de aumentar esta quarta-feira os juros em 25 pontos-base (um quarto percentual), o responsável pelo banco central dos Estados Unidos destacou que os juros da Fed - atualmente no intervalo entre 5,25% e 5,5% - já são superiores à inflação registada (em junho desceu para 3%). Os juros reais são calculados deduzindo a inflação à taxa diretora. A inflação média anual prevista para 2023 pelo Fundo Monetário Internacional (FMI) para os EUA situa-se em 4,4%, inferior à prevista para a zona euro (5,2%). Com a taxa diretora, no seu limite superior, já em 5,5%, o diferencial com a inflação é já significativo.

Para a economia em geral, e para as famílias e as empresas que necessitam de recorrer ao crédito, a taxa do banco central já tem claramente um impacto restritivo. O que ainda não acontece na zona euro, onde a taxa diretora do Banco Central Europeu (BCE) poderá subir para 4,25% na reunião de quinta-feira. O FMI prevê uma inflação média anual na zona euro em 2023 de 5,2%. Os juros do BCE ainda não estão em território restritivo.