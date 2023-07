Elon Musk recupera título de pessoa mais rica do mundo, segundo a Forbes

O presidente executivo (CEO) da Tesla, fundador da SpaceX e dono do Twitter, Elon Musk, recuperou esta segunda-feira o título de pessoa mais rica do mundo, destronando o presidente e CEO da empresa de luxo francesa LVMH, Bernard Arnault, segundo a Forbes. O bilionário de 52 anos conseguiu recuperar o seu lugar após um aumento do valor das ações da Tesla, de acordo com a lista de bilionários em tempo real da Forbes.

O património líquido de Musk ganhou 4.100 milhões de dólares (3.699 milhões de euros) hoje, aumentando o seu património líquido em mais de 1,75% para 240.700 milhões de dólares. Às 13h00 locais (17:00 GMT), as ações da empresa de veículos elétricos subiam quase 2,5%, recuperando de uma queda na semana passada após a apresentação dos resultados comerciais da Tesla.

Atualmente, Musk é notícia por ter mudado o logótipo do pássaro azul do Twitter - a rede social que comprou por 44.000 milhões de dólares no ano passado - para um "X" e, embora isso não tenha tido impacto na sua fortuna, manteve-o nas notícias.

Entretanto, o património líquido de Arnault, o proprietário de 74 anos da Louis Vuitton, Christian Dior e Tiffany caiu 1% (4.400 milhões de euros) para 234.900 milhões de dólares, devido à desvalorização das ações da LVMH. Arnault destronou Musk nesta lista em dezembro do ano passado e, desde então, Musk ocupou o título algumas vezes, mas sempre por um curto período de tempo. No mês passado, os dois encontraram-se para almoçar num hotel de luxo em Paris.

O terceiro lugar desta lista das pessoas mais ricas do mundo é ocupado pelo fundador da Amazon, Jeff Bezos, com uma fortuna de 151.900 milhões de dólares.