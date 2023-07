A missão quase impossível do BCE: gerir taxas de inflação e níveis de dívida muito divergentes

O Banco Central Europeu (BCE) está confrontado com uma verdadeira Torre de Babel. A distância entre taxas de inflação dentro dos seus 20 membros tem sido gigante e a divergência não abranda. Onze economias do euro registam em junho taxas de inflação acima da média da zona euro. Acresce que os níveis de endividamento são, também, muito diferentes. Apenas oito países cumprem a regra de um nível de endividamento abaixo de 60% do Produto Interno Bruto (PIB). Seis economias prevêem registar em 2023 rácios da dívida acima de 100% do PIB, entre eles Portugal.