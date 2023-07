FMI prevê recessão com inflação alta na Alemanha

As previsões do Fundo Monetário Internacional (FMI) para a maior economia da zona euro são pessimistas. Em 2023, o PIB da Alemanha deverá cair 0,3% e a inflação subjacente (excluindo as componentes mais voláteis) deverá situar-se em 6,2%, agravando o ritmo inflacionista, segundo a análise anual feita à economia germânica ao abrigo do Artigo IV da organização. O relatório do FMI foi publicado esta segunda-feira em Washington. Os economistas do Fundo agravaram a previsão de recessão em relação ao que tinham avançado no World Economic Outlook (WEO) em abril, onde a previsão apontava para uma recessão muito ligeira de 0,1%. O contraste é flagrante em relação às previsões do governo de Olaf Scholz apresentadas em final de abril no Plano de Estabilidade 2023-2027 enviado para Bruxelas e da própria Comissão Europeia (Previsões de Primavera). Berlim e Bruxelas previam um crescimento à tangente de 0,2%.

Não é estagflação, é pior Os economistas criaram a palavra estagflação para caracterizar a situação em que uma economia está com crescimento zero (estagnação) e em simultâneo vive um surto inflacionista. A previsão para a Alemanha em 2023 é pior do que essa conjugação. Apesar de ter revisto ligeiramente em alta a previsão de crescimento para 2024 - de 1,1% em abril pata 1,3% agora -, o FMI avisa que espera que o crescimento anual no médio prazo fique abaixo de 1%, devido ao envelhecimento populacional, à ausência de melhoria significativa na produtividade e no mercado de trabalho e à fragmentação da economia global que é esperada em virtude do agravar das tensões geopolíticas. Nas projeções do Plano de Estabilidade apresentado a Bruxelas, o governo prevê um crescimento médio em torno de 0,9% entre 2025 e 2027. A previsão para a inflação este ano foi corrigida em baixa, de 6,2% (no WEO de abril) para 5,8% agora, mas a dinâmica da inflação subjacente é preocupante. Não só será superior à inflação global, como acelerará em relação à registada no ano anterior: de 5% em 2022 para 6,2% em 2023.