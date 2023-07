Défice do comércio externo de bens da zona euro recua para 300 milhões de euros em maio

O défice da balança comercial externa de bens da zona euro teve, em maio, um forte recuo para os 300 milhões de euros, face aos 30,3 mil milhões de euros do mesmo mês de 2022, divulgou esta sexta-feira o Eurostat.

De acordo com o serviço estatístico da União Europeia (UE), as exportações de bens da zona euro para o resto do mundo tiveram, em maio, um recuo homólogo de 2,3%, para os 241,9 mil milhões de euros e as importações, por seu lado, diminuíram 12,8%, para os 242,2 mil milhões de euros.

Na UE, a balança comercial de bens teve um défice de 1,3 mil milhões de euros, face ao saldo negativo de 37,4 mil milhões de euros de maio de 2022.

As exportações para o resto do mundo abrandaram 1,9% para os 216,9 mil milhões de euros e as importações para a UE, por seu lado, caíram 15,6%, totalizando 218,2 mil milhões de euros.

Em termos acumulados, de janeiro a maio, a zona euro registou um défice de 17,6 mil milhões de euros e a UE de 28,5 mil milhões de euros.

Nos primeiros cinco meses do ano, o país do qual a UE mais exportou foi da China (220,2 mil milhões de euros; menos 11,2% que no período homólogo), mas o país com o maior crescimento das exportações por parte da UE foi a Coreia do Sul (mais 12,7%, para 31,1 mil milhões de euros).

Entre os países membros da UE a Alemanha foi o que registou o maior excedente (76,7 mil milhões de euros) e França o maior défice (61,3 mil milhões de euros). Por sua vez, Portugal registou um défice de 11,3 mil milhões de euros, o quarto maior da UE (apenas atrás da França, Espanha e Grécia).