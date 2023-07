Burocracia atrasa avaliação do novo aeroporto de Lisboa

O prazo para a entrega das conclusões da Avaliação Ambiental Estratégica (AAE) para a localização do novo aeroporto, previsto para o final do ano, deverá derrapar e passar para o início de 2024. Rosário Partidário, coordenadora-geral da Comissão Técnica Independente (CTI), admitiu esta semana que há um atraso de cerca de seis meses na contratação dos estudos que irão apoiar a avaliação, estando neste momento assinados, ou em fase de assinatura, nove dos cerca de 25 estudos necessários para apoiar as seis áreas em análise.

