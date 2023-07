Qual o preço das casas em Lisboa? E em Almeida? Veja o valor no seu concelho

No primeiro trimestre do ano houve desaceleração geral dos preços do metro quadrado (m2) dos imóveis para habitação, mas o mesmo não aconteceu em todos os concelhos do país. Lisboa, o concelho com o m2 mais caro do país, registou uma aceleração dos preços, mas o mesmo aconteceu em Barcelos, Loures, Famalicão e outros municípios por Portugal fora.

Nos primeiros três meses de 2023 o preço mediano (de forma simplificada, o valor do meio entre todos os preços) de alojamentos familiares em Portugal foi 1565 euros por metro quadrado (m2), correspondendo a um crescimento de 7,6% face ao mesmo período do ano passado. Ou seja, houve uma desaceleração face ao último trimestre do ano passado, uma vez que nesse período a variação homóloga tinha sido de 10,7%.