Já há casas que rodam com o sol, em busca de energia e para produzirem sombra onde mais é precisa

Bem-vindos ao universo das casas inteligentes, sustentáveis e que rodam para seguir o sol, enquanto produzem excedentes de energia limpa e têm tecnologia 100% nacional, patenteada em 77 países. As Casas em Movimento — assim se chama o projeto — resultam de uma tecnologia que se inspira no movimento do girassol, rodando para criar zonas de sombra no verão, aumentar a exposição solar no inverno e potenciar a eficiência energética, permitindo também que estas estruturas tenham diferentes vistas ao longo do dia sem as pessoas terem de mudar de divisão, tendo ainda capacidade de adaptar os espaços às necessidades a cada momento.

Manuel Vieira Lopes, arquiteto e mentor que criou e desenvolveu esta tecnologia ao longo da última década, explica ao Expresso que a fase seguinte é replicar o modelo já construí­do em várias localidades do país.