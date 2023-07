China: risco de deflação pode estar exagerado

A inflação na China desceu para zero em junho, segundo a primeira estimativa do Gabinete Nacional de Estatística publicada em Pequim esta semana. É a inflação mais baixa entre as grandes economias do mundo e integra um pequeno clube de sete economias com inflação abaixo de 1%, incluindo três já em deflação (quebra de preços). A desaceleração da subida de preços no consumidor na segunda maior economia do mundo foi brutal nos primeiros seis meses deste ano — de 2,1% para 0% — e a consultora Nomura prevê que se registe quebra de preços (deflação) já em julho, com uma quebra de 0,5%.