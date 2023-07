CP: Governo vai reunir esta semana com sindicato que decretou greve até início de agosto. “Estou otimista”, diz João Galamba

O Governo vai reunir-se esta semana com o Sindicato Ferroviário da Revisão Comercial Itinerante (SFRCI) com vista a pôr termo à greve que foi marcada até 6 de agosto e que vai afetar o transporte de passageiros na Jornada Mundial da Juventude.

“Vamos ter mais uma reunião com o sindicato que ainda mantém a greve”, disse o ministro das Infraestruturas, João Galamba. Questionado se espera que a greve seja desconvocada antes do evento católico que trará o Papa Francisco a Lisboa – assim como previsivelmente cerca de 1 milhão de jovens – João Galamba respondeu: “Estou otimista. Teremos condições para resolver a situação e evitar problemas não só na Jornada Mundial da Juventude mas também para a frente”.

Referindo que o Governo está empenhado em “trazer a paz social” para a CP, Galamba lembrou que a situação no início do ano era mais problemática mas entretanto a CP chegou a acordo com 15 dos 16 sindicatos, porque houve uma atualização salarial intercalar e foram abertas negociações noutras áreas. “Há divergências entre um sindicato e a administração da CP” e o Governo dá razão à CP mas “não vemos razão nenhuma para não ultrapassar os problemas”.

A CP tinha previsto fazer uma série de comboios especiais de todo o país para Lisboa na primeira semana de agosto, assim como aumentar o número de carruagens dos comboios e reforçar a oferta na área metropolitana de Lisboa. Mas as greves decretadas pelo sindicato dos revisores vai não só inviabilizar os serviços especiais como ainda fará reduzir a oferta regular que a empresa tem atualmente.

Este ano a CP já teve greves em 102 dias e a manter-se a contestação do sindicato dos revisores este número vai chegar aos 128 até 6 de agosto.