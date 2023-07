China corre o risco de entrar em deflação, com preços a estagnar em junho

A economia chinesa registou em junho inflação zero, de acordo com a estimativa publicada esta segunda-feira pelo Gabinete Nacional de Estatísticas em Pequim para a variação homóloga (em relação a junho do ano passado). É o nível mais baixo desde fevereiro de 2021. A estagnação dos preços no consumidor segue-se a níveis de inflação homóloga muito baixa de 0,1% em abril e 0,2% em maio. Em janeiro deste ano a inflação estava em 2,1% e o processo desinflacionista (de redução da inflação) foi, desde então, muito abrupto. O banco de investimento Nomura prevê que a China entre em deflação (quebra de preços) já em julho, com uma queda de 0,5%.

O comportamento das componentes do índice de preços no consumidor (IPC) é muito divergente. Na alimentação, a inflação subiu para 2,3%, o nível mais alto nos últimos três meses, devido a um disparo nos preços dos vegetais e dos ovos. A inflação subjacente (excluindo a alimentação e a energia) desacelerou de 0,6% em maio para 0,4% em junho. Oficialmente a meta de inflação para 2023 é de 3%, depois de ter registado 2% no ano passado. Os analistas asiáticos apontam para o risco de a China entrar em deflação. Nos preços na produção industrial, o ciclo é de quebra dos preços, com o ciclo deflacionista já no nono mês consecutivo. Segundo a estimativa do Gabinete Nacional de Estatísticas, a quebra em junho foi de 5,4%, agravando a registada no mês anterior (4,6%).