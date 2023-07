Consultores dizem que PT2030 é o pior quadro desde adesão à CEE

A Associação dos Consultores de Investimento e Inovação de Portugal (Aconsultiip) não tem dúvidas: o Portugal 2030 é o pior quadro comunitário desde a adesão à Comunidade Económica Europeia (CEE), em 1986, no que toca ao lançamento dos fundos europeus para as empresas.

“No passado dia 12 de abril, mais de dois anos e três meses depois do início formal do quadro comunitário plurianual de apoio para 2021-2027, foi finalmente publicado o regulamento específico do Portugal 2030 para a área da inovação e transição digital, com lacunas difíceis de imaginar por aqueles, como nós, que acompanham estes processos há muitos anos”, disse ao Expresso o presidente da Aconsultiip, Victor Cardial.