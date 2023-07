Território, segurança, ambiente, conetividade e investimento: eis os 5 critérios de decisão sobre o novo aeroporto

Segurança aeronáutica; acessibilidade e território; saúde humana e viabilidade ambiental; conetividade e desenvolvimento económico e investimento público e modelo de financiamento são os critérios que vão ditar a hierarquização das propostas de localização em cima da mesa, definidos pela Comissão Técnica Independente (CTI), cujo documento entra segunda-feira em consulta pública. As localizações em cima da mesa são Alcochete, Montijo, Santarém, Pegões, Rio Frio e Poceirão.

"O objetivo desta segunda fase da análise e avaliação estratégica foi proceder à definição do Quadro de Avaliação Estratégica destinado a avaliar as opções estratégicas para aumentar a capacidade aeroportuária da Região de Lisboa. Este documento constitui cumulativamente o Relatório de Fatores Críticos para a Decisão (RFCD)", avança a CTI, no relatório publicado no seu sítio de internet. Esta é a segunda fase da Avaliação Ambiental Estratégica, que deverá estar concluída, se tudo correr como o previsto, no final deste ano.

A Comissão liderada por Rosário Partidário sublinha que "o problema de decisão que se coloca a esta Avaliação Ambiental Estratégica (AAE) é definido na resolução de Conselho de Ministros por três questões. E elenca-as: Como aumentar a capacidade aeroportuária da Região de Lisboa, em modelo dual ou único? Como evoluir para um hub (plataforma giratória)intercontinental? Será necessário desativar, ou não, o aeroporto Humberto Delgado (AHD).

Os cinco critérios

O primeiro critério é segurança aeronáutica, e o objetivo explica a CTI é avaliar a estratégia de segurança, eficiência e capacidade das operações. Avalia então questões como o tráfego aéreo, risco de acidente (colisão com aves ou drones), congestionamento do espaço aére, conflitos com espaço aéreo milita, conflito operacional com AHD, e entre outros, a elevada conectividade

Acessibilidade e território é o segundo critério, e envolve a avalição das "soluções de acessibilidade e o contributo para o desenvolvimento e coesão territorial das opções estratégicas, atendendo às infraestruturas e aos serviços associados aos distintos modos de transporte, em particular o ferroviário. Trata ainda das implicações dos processos de expropriação quando necessários. Em cima da mesa estarão questões como a Acessibilidade e Território, Acessos rodoviários, Ferrovia , Mobilidade

O terceiro critério, saúde humana e viabilidade ambiental, tem como âmbito avaliar "o potencial de afetação de saúde humana através da exposição ao ruído e à poluição do ar nas opções estratégicas em avaliação. Trata também da viabilidade ambiental em relação à diversidade ecológica (incluindo áreas naturais classificadas, rotas migratórias de aves, ecossistema e biodiversidade do montado) aos recursos naturais (recursos hídricos superficiais e aquíferos e solo, em particular o solo agrícola). E ainda a viabilidade das opções estratégicas face aos riscos de inundação e de subida do nível do mar (influenciados pelas alterações climáticas), os riscos industriais e de perigosidade sísmica.



O quarto é a conetividade e desenvolvimento económico. E tem como objetivo avaliar "viabilidade financeira das opções estratégicas, na perspetiva do promotor, e quantificam-se as necessidades de subvenção pública, tendo em consideração a rapidez de execução e seus custos".



Por fim, o quinto critério que trata do investimento público e modelo de Financiamento. O objetivo é "avaliar a viabilidade financeira das opções estratégicas, na perspetiva do promotor, e quantificam-se as necessidades de subvenção pública, tendo em consideração a rapidez de execução e seus custos, a incerteza que envolve as variáveis relevantes, bem como os riscos decorrentes do contrato de concessão".

Em causa estão questões como a externalidades ambientais, as reservas de terreno para futura expansão, e entre outros, os contratos de concessão, a eficiência e competitividade.