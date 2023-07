Eugénio Rosa: “É injusto que sejam apenas os beneficiários a suportar a ADSE”

Foram cinco anos na direção da ADSE, dois anos a mais do que Eugénio Rosa antecipava quando assumiu ser a voz dos beneficiários na equipa de gestão do subsistema de saúde dos funcioná­rios do Estado.

O antigo deputado do PCP assume que sai cansado e preocupado com os dossiês pendentes. O final do mandato como vogal eleito pelos representantes dos beneficiários — adiado por atrasos nas eleições para o Conselho Geral e de Supervisão (CGS) — chegou a 5 de junho e agora cabe ao médico e ex-vice-presidente do Infarmed António Faria Vaz defender os interesses dos ‘donos’ da ADSE, numa direção que integra igualmente o ex-secretário de Estado da Saúde Diogo Serras Lopes como vogal, e cuja presidente, Maria Manuela Faria, se manteve.