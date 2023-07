Alemanha regressa à austeridade em 2024, depois de disparo no défice previsto para este ano

“O orçamento [para 2024] tem de alinhar com a realidade”, disse o ministro das Finanças do governo alemão na apresentação da proposta orçamental, esta semana. O liberal Christian Lindner justificou o corte de 30,6 mil milhões de euros no orçamento para o próximo ano alegando que “já não estamos numa situação excecional de emergência” e que “temos de começar a regressar à normalidade orçamental”.