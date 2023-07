Consumidores europeus estão mais otimistas e esperam inflação abaixo de 4% no início de 2024

Inflação pode abrandar para menos de 4% no início de 2024

As expetativas dos consumidores da zona euro revelam mais otimismo em relação ao surto inflacionista que registou um pico de 10,6% em outubro do ano passado. No inquérito de março, os inquiridos apontavam para 5% e em abril para 4,1% num horizonte de 12 meses. Em maio, desceram as expetativas para 3,9% no mesmo horizonte.

Em suma, os consumidores inquiridos em maio esperam que a inflação, que ainda estava naquele mês em 6,1%, desacelere claramente nos próximos 12 meses, ficando abaixo de 4% perto do final do primeiro semestre do próximo ano.

No entanto, mantêm-se céticos em relação à capacidade do BCE de fazer descer a inflação para o objetivo de 2% num horizonte de três anos. Neste inquérito de maio, ainda projetam uma inflação de 2,5% num horizonte de três anos.

Os resultados do inquérito realizado em junho serão publicados a 8 de agosto.