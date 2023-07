"Críticas ao BCE não têm qualquer efeito, mesmo quando feitas por importantes autoridades políticas", diz Vítor Constâncio

Se dependesse de Vitor Constâncio, o Banco Central Europeu já tinha feito uma pausa na trajetória de subida das taxas de juro, quando as colocou em 3,25%. Contudo, as opiniões sobre política monetária, por mais relevantes que sejam as figuras políticas que as tecem, poucos efeitos práticos têm, sublinha ao Expresso o antigo governador do Banco de Portugal.

O ex-vice governador do BCE não quis comentar as críticas que quer o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, quer o primeiro-ministro, António Costa, fizeram aos avisos da presidente do BCE, Christine Lagarde, em Sintra. Mas sempre lembra que criticar publicamente as decisões do BCE, não têm qualquer influência sobre a política monetária.