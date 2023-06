1996: o ano do nascimento do Plano Mateus

Empresas com pouca capacidade competitiva e uma insustentável aposta na aparente “vantagem” dos baixos salários; empresas que não reinvestem os lucros ou estão descapitalizadas; subsídios públicos pouco seletivos e acumulação de atrasos nos pagamentos a fornecedores. Tendo várias semelhanças com a atualidade, o diagnóstico remonta a 1996 e esteve na origem do lançamento do Plano Mateus, um programa de renegociação de dívidas ao Estado que, ao contrário dos que o antecederam e sucederam, nasceu a olhar para a economia, e não para as finanças públicas.

Quando Augusto Mateus chegou ao Governo (primeiro como secretário de Estado de Daniel Bessa e, poucos meses depois, como ministro), o país estava mal recomposto de um conjunto de choques económicos. A entrada em vigor do mercado único, a adesão ao mecanismo europeu de taxas de câmbio e a reunificação das duas Alemanhas, aliadas às políticas de desvalorização cambial, criaram pressões acrescidas em economias débeis e empresas pouco competitivas como as portuguesas. Houve falências, cresceram os processos de reestruturação e acumulavam-se dívidas a fornecedores e ao erário público, recorda Augusto Mateus.