Governo ainda conta receber mais €1800 milhões em Certificados de Aforro durante 2023

O investimento das famílias em Certificados de Aforro voltou a acelerar em maio. No último mês de comercialização da série E — descontinuada a 2 de junho e substituída pela nova série F, que tem uma remuneração mais baixa — as subscrições líquidas (ou seja, deduzidas dos resgates) ultrapassaram os €2,2 mil milhões. Este valor compara com €1,7 mil milhões em abril, mês em que se tinha registado um forte abrandamento das subscrições líquidas, depois do pico acima dos €3,5 mil milhões em março.

Considerando os cinco primeiros meses do ano, as famílias aplicaram, em termos líquidos, €12,9 mil milhões em Certificados de Aforro. Número que levou o stock total de investimento neste instrumento de financiamento do Estado, destinado a captar o Aforro dos particulares, a atingir os €32,6 mil milhões, um novo recorde.