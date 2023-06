Fundo Mutares já entrou na Efacec e espera fechar acordo até final de junho

Há já uma equipa do fundo Mutares na Efacec a fazer a due dilligence (avaliação) do negócio, sabe o Expresso. Quatro responsáveis, dois alemães e dois espanhóis, têm estado a reunir-se com os chefes de projetos e diretores de área de negócios da empresa para medir o pulso à situação.

Fazem perguntas sobre os projetos no terreno e a fase de execução das encomendas, escrutinam as contas. Têm mostrado mais interesse pelos projetos onde existem maiores problemas e atrasos, que levam a penalizações. Argélia, Tunísia e Marrocos estão entre os mais problemáticos.