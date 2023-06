Inflação recua na Europa em maio e Portugal regista sétima taxa mais baixa

Depois da subida de abril, a taxa de inflação na zona euro voltou a cair em maio, para 6,1%, e para 7,1% na União Europeia (UE), mostram os dados do Eurostat, divulgados esta sexta-feira. Portugal tem a sétima taxa de inflação mais baixa da Europa.

Na zona euro, os 6,1% de inflação anual comparam com os 7% de abril, tendo assim descido 0,9 pontos percentuais. Adicionalmente, a inflação está 2 pontos percentuais abaixo do que se registou na zona euro em maio do ano passado (8,1%).

Por sua vez, na UE a taxa de inflação de maio desceu em relação aos 8,1% de abril. Um ano antes, em maio de 2022, a inflação na UE era de 8,8%.

No mês em análise, o maior contributo para a taxa de inflação homóloga da zona euro veio dos produtos alimentares, do álcool e do tabaco (com uma subida de preços de 12,5%, abrandando face aos 13,5% de abril), seguido dos serviços (5%, que em abril era de 5,2%).

Segundo o gabinete estatístico europeu, a inflação mais baixa foi registada no Luxemburgo (2%), seguido da Bélgica (2,7%) e da Dinamarca e Espanha (ambas com 2,9%).

Portugal tem a sétima taxa mais baixa (5,4%), empatado com a Irlanda.

Na variação em cadeia, ou seja face a abril, a inflação desceu em dez países, sendo que o maior recuo mensal foi registado na Dinamarca (-1,5%).