Economia portuguesa trava a fundo no segundo trimestre

Depois do forte arranque nos primeiros três meses deste ano, a economia portuguesa deverá abrandar de forma substancial no segundo trimestre. É nesse sentido que apontam todos os indicadores disponíveis, salientam os economistas ouvidos pelo Expresso. Sem esquecer a ‘fraqueza’ da economia europeia a ensombrar o horizonte.

A informação disponível ainda é muito parcelar. Mas, “os números apontam todos para que o crescimento económico no segundo trimestre possa sofrer um abrandamento substancial face aos dados surpreendentes do primeiro trimestre”, salienta Pedro Brinca, professor da Nova SBE. “A perceção é de desaceleração no segundo trimestre”, diz, por sua vez, Tiago Correia, economista do BPI. E chama a atenção para o indicador diário de atividade económica, calculado pelo Banco de Portugal, que “apresentou, nos dois primeiros meses do segundo trimestre, um crescimento homólogo médio de 2,3%, depois de no primeiro trimestre ter crescido 5%”.