Inflação nos Estados Unidos desce para 4% em maio

A inflação nos Estados Unidos da América (EUA) desceu para 4% em maio, o nível mais baixo desde março de 2021, segundo a estimativa do Departamento do Trabalho norte-americano avançada esta terça-feira para a variação homóloga, que compara o nível de preços de maio com os do mesmo mês do ano passado.

A desaceleração do ritmo inflacionista foi de nove décimas em relação à inflação homóloga em abril, uma redução similar à ocorrida na zona euro, mas em patamares muito distintos. A inflação em maio para o grupo dos 20 do euro foi de 6,1%.

Com esta desaceleração, os analistas consideram que os banqueiros da Reserva Federal (Fed), que iniciou esta terça-feira a sua reunião de política monetária, se sentirão mais confortáveis para aprovar uma pausa na subida dos juros.