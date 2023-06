CPI vai ser o verdadeiro teste a Pedro Nuno Santos

Confiante e com vontade de puxar dos galões, Pedro Nuno Santos foi ao Parlamento esta semana mostrar que ainda não desistiu de ter um futuro político. Mas se o ex-ministro das Infraestruturas conseguiu dominar a narrativa na Comissão de Economia, defendendo o seu trabalho e levantando suspeitas sobre a atuação no Governo de Passos Coelho, terá uma mais dura tarefa na Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) — para onde empurrou, aliás, os temas mais sensíveis, como a indemnização a Alexandra Reis, a relação informal com a TAP e as divergências com João Leão ou com Fernando Medina.

É na quinta-feira, 15, que o futuro político de Pedro Nuno Santos se joga. O ex-ministro quer evitar a sua aterragem forçada. Terá de passar à defesa, depois do ataque que quis dar esta semana. Consigo, Pedro Nuno Santos leva palavras de defesa de João Leão, que desmentiu que mantinham uma relação difícil. Também terá de responder a críticas que Pires de Lima fez à sua governação. E tem à direita e à esquerda quem lhe queira deixar censuras.