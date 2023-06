Automóveis elétricos da GM vão poder usar rede da Tesla em 2024

Os veículos elétricos fabricados pela General Motors vão poder utilizar em grande parte a extensa rede de carregamento da Tesla, a partir do início de 2024, segundo revelado esta sexta-feira por um acordo entre ambos os fabricantes automóveis.

Além disso, a GM vai adotar o "carregador da Tesla" para que os seus veículos elétricos possam ligar-se às tomadas das estações de carregamento, lê-se no comunicado divulgado pelos dois grupos empresariais.

A GM junta-se assim à Ford no que respeita à mudança dos seus veículos elétricos para operarem com cerca dos 12.000 carregadores, dos cerca de 17.000 que possui a Tesla, esclarecem também ambas as multinacionais noutro comunicado divulgado na quinta-feira.

Nele se refere, que ambos os fabricantes de automóveis de Detroit estão a "pressionar" para que seja adotado o "carregador da Tesla, como padrão da indústria".

A presidente executiva da GM, Mary Barra, e o seu homólogo da Tesla, Elon Musk, deram a conhecer este acordo numa conversa no Twitter Spaces.

O assunto surge duas semanas depois de o presidente executivo (CEO) da Ford, Jim Farley, se ter juntado a Elon Musk para anunciar que os veículos elétricos da Ford "teriam acesso a grande parte da rede de carregamento de veículos elétricos da Tesla", a maior dos Estados Unidos.

Farley afirmou também que a Ford iria mudar para o "carregador da Tesla", em vez de optar pelo carregador utilizado pela restante indústria automóvel.

Inicialmente, os proprietários de veículos elétricos da GM e da Ford vão necessitar de um adaptador para se ligarem às estações da Tesla, que têm o seu próprio carregador.

Mas, tanto a GM como a Ford, vão mudar para o "adaptador padrão" de carregamento norte-americano da Tesla, a partir dos novos veículos elétricos produzidos em 2025.

A Tesla tem cerca de 17.000 estações de carregamento super rápidas nos Estados Unidos, sendo que atualmente existem cerca de 54.000 estações de carregamento públicas no país, de acordo com o Departamento de Energia norte-americano, mas a maior parte carregam as baterias elétricas dos automóveis "muito mais lentamente" do que as estações de carregamento da empresa de Alan Musk.