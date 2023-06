Zona Euro entra em recessão técnica. Japão cresce mais do que previsto

O crescimento no primeiro trimestre de 2023 trouxe surpresas. Na zona euro confirmou-se uma recessão técnica em dois trimestres consecutivos, depois do Eurostat proceder, esta quinta-feira, a revisões em baixa nas suas estimativas iniciais avançadas em maio. Pelo contrário, no Japão, o crescimento nos primeiros três meses acelerou, ficando acima das previsões.