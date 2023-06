Klarna quer chegar ao milhão de clientes em Portugal no próximo ano

A Klarna está presente em Portugal desde o final de 2021. Entrou no mercado nacional num contexto macroeconómico muito diferente do que viria a tornar-se realidade no ano seguinte. Em novembro de 2021, a taxa de inflação em Portugal rondava os 2,6%. A taxa diretora do Banco Central Europeu era zero. Um ano depois, a inflação chegava aos 9,9% e, na zona euro, o banco de Frankfurt tinha aumentado o preço do dinheiro para 2% – e abaixo do de outros bancos centrais, como a Reserva Federal dos EUA. Com o acelerar da inflação, há menos dinheiro à disposição para gastar – e a perda de poder de compra sentida no último ano fez o malparado crescer no balanço daquela que já foi uma das fintechs mais valiosas do mundo. Mas em Portugal há otimismo depois de um ano de compras, com planos de expansão para as lojas físicas na calha, e com conversações com incumbentes locais do setor financeiro para integrar a solução em sistemas de pagamentos já existentes.

A Klarna apresentou um prejuízo de €900 milhões em 2022, o mais alto de sempre desde que foi fundada, em 2005. As perdas de crédito alcançaram os €491 milhões no ano passado, crescendo 23% face às registadas em 2021. No mesmo período, as receitas da fintech aumentaram 19,8% para os €1,4 mil milhões, graças à subida em 22% do volume de compras efetuadas através da plataforma, para os €72 mil milhões de euros, de acordo com as contas anuais da empresa. Alexandre Fernandes, diretor da Klarna em Portugal, disse ao Expresso que quer chegar ao milhão de clientes em 2024, quer apostar no pagamento a prestações nas lojas físicas. e reconheceu a existência de conversações com o setor bancário nacional para integrar a plataforma em soluções de pagamento já existentes. “Portugal tem ultrapassado a nossa expectativa, como mercado está a funcionar bastante bem para a Klarna”, segundo Alexandre talvez pelo “facto do português ser um comprador tecnológico”, disse, exemplificando com o à-vontade no uso de soluções como o MBWay da SIBS, arrisca. Sem avançar com montantes de receitas no primeiro ano de atividade, diz que a Klarna em Portugal tem 400 mil consumidores registados e quer alcançar o milhão já no próximo ano. Também não avança com a dimensão do malparado em Portugal no primeiro ano de atividade, mas descreve-o como “é extremamente reduzido em Portugal”, estando “a baixar com o tempo”, e não é “um tema de relevância interna”. As avaliações de crédito são feitas através de um algoritmo criado pela própria Klarna, com base nos dados gerados pelas transações na plataforma e em dados disponíveis publicamente. “A nível global estamos a fazer cerca de dois milhões de transações por dia, o que significa que temos imensos dados e somos uma empresa tecnológica e também somos um algoritmo bastante sofisticado e que reconhece padrões de consumo”, descreve. Por cá a estratégia é a mesma: “O que fazemos em Portugal é avaliar os padrões de consumo de diferentes formas. Este indivíduo está a comprar através de um smartphone ou computador, neste local, a esta hora, este certo produto, e nós vemos com dados históricos, com padrões de consumo, se podemos aceitar essa pessoa ou não. Outra coisa que fazemos é consultar bases de dados locais para saber se essa pessoa tem uma dívida ou não com alguma outra entidade financeira. A nossa política de crédito vai mudando com o tempo, à medida que o nosso algoritmo vai conhecendo mais sobre o padrão de consumo dos portugueses”, descreve. As avaliações de crédito, com base em algoritmos e feitas de forma quase imediata, têm levantado problemas regulatórios em mercados importantes como o do Reino Unido, que está a preparar uma lei para regular o setor. A relação da sucursal da Klarna em Portugal com o supervisor, o Banco de Portugal, é “saudável” Por terem licença bancária na Suécia têm de cumprir as normas regulatórias exigidas aos bancos como a constituição de provisões para malparado. Em Portugal não são obrigados a tal, disse, mas são-no na Suécia, onde estão registados e são supervisionados pelo regulador local. Sobre eventuais alianças junto da banca doméstica, Alexandre reconhece que “há conversas”, principalmente sobre “a distribuição do nosso produto. Grandes retalhistas nacionais são parceiros de banca local e baseiam-se na banca local para a sua tecnologia de pagamentos online. As conversações são para perceber como podemos incluir Klarna nestas plataformas digitais locais, e como é que estes grandes players de banca local podem distribuir o produto Klarna a algumas retalhistas”. “Os players [participantes de mercado] locais têm de se adaptar. Fomos abordados por inúmeros bancos locais para entender mais sobre o nosso modelo de negócio e sobre eventuais parcerias”, disse. Os grandes concorrentes estão, porém, lá fora, como a Afterpay ou a Apple Pay, e antecipa uma entrada destas gigantes dos pagamentos internacionais no mercado nacional. “Cada vez mais vamos ter outros players a entrar em Portugal, especialmente players internacionais”, reconhece.

“O incumprimento não é bom para a Klarna" Menor poder de compra significa mais consumidores a recorrer a crédito para fazerem as suas compras, e a mais incumprimentos. A Klarna, fintech sueca especializada em pagamentos de compras a prestações, é ao mesmo tempo beneficiada e penalizada pelas novas condições macroeconómicas. Depois do ponto de viragem da pandemia em que a Klarna se popularizou entre as gerações mais jovens, habituadas a fazer compras em lojas digitais: em 2020, o primeiro ano da pandemia da covid-19, as receitas líquidas da fintech cresceram 40%, voltando a aumentar 38% no ano seguinte. Apesar do incumprimento ter aumentado a nível global em 2022, uma consequência do impacto da inflação nos 19 países onde estão presentes. “Um cabaz médio com Klarna normalmente é superior a um cabaz médio com outro meio de pagamento”, descreve Alexandre, o que significa, na prática, que os consumidores, dada a possibilidade de pagar a prestações, acabam por comprar mais do que poderiam se tivessem de pagar a pronto. Mas, ressalva “o incumprimento não é bom para a Klarna. Não fazemos dinheiro com late fees nem com juros de mora”. A atual situação macroeconómica “não é necessariamente boa” para o negócio. O próximo passo será oferecer pagamento a prestações de pequenas compras nas lojas físicas até ao final deste ano em Portugal, e já estão em conversações com comerciantes, avança.