OCDE revê crescimento português em forte alta e passa a estar mais otimista que o Governo

A Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Económico (OCDE) seguiu o mesmo caminho da Comissão Europeia e do Fundo Monetário Internacional (FMI) e mais do que duplicou o seu cenário para o crescimento da economia portuguesa em 2023.

No Economic Outlook publicado esta quarta-feira aponta para 2,5%, quando a anterior projeção, datada de novembro do ano passado, ficava pelos 1%.

Este número compara com uma projeção de 2,4% da Comissão Europeia, e de 2,6% do FMI. E são números bem acima dos antecipados pelo Governo. No Programa de Estabilidade, publicado em abril, a equipa do ministro das Finanças Fernando Medina apontava para um crescimento da economia portuguesa de 1,8% este ano, alinhando a sua projeção com a do Banco de Portugal.