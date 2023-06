O "alarmante" negócio Airbus, a defesa dos €55 milhões pagos a Neeleman e as virtudes da nova privatização na aparição de Pedro Nuno Santos

TIAGO MIRANDA

Pedro Nuno Santos pergunta "se não teremos sido todos enganados" com o negócio de David Neeleman com a Airbus na troca da frota, defende que os 55 milhões pagos aos acionista norte-americano foram para evitar a litigânicia (mas sem explicar como se chegou ao valor), descarta responsabilidades sobre futuro modelo de nacionalização e ainda diz que nada impede a TAP de disputar a América Latina com a Ibéria