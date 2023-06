Inflação na zona euro abranda para 6,1% em maio

O processo de desinflação na zona euro, de abrandamento da subida de preços no consumidor, foi retomado em maio. A estimativa rápida publicada esta quinta-feira pelo Eurostat, o organismo de estatísticas da União Europeia, aponta para uma inflação de 6,1% em maio, depois de ter subido para 7% no mês anterior. A pressão para o abrandamento em maio veio da queda de preços de 1,7% no sector da energia.

Apesar do abrandamento geral em maio da subida dos preços nas outras componentes, a inflação no sector dos alimentos, álcool e tabaco ainda está muito elevada, em 12,5%. Em abril tinha sido mais elevada, situando-se em 13,5%. Na componente que mais pesa no cabaz mensal dos consumidores, o encarecimento da alimentação ainda continua em dois dígitos.

A inflação na zona euro desceu para 6,1% em maio, depois de ter subido para 7% em abril. Este abrandamento do ritmo, avançado pelo Eurostat está medido em termos homólogos, ou seja, em relação ao mesmo mês do ano anterior.

Inflação em Portugal abaixo da média

A estimativa para a inflação em Portugal em maio aponta para 5,4%, abaixo da média da zona euro (6,1%) e registando um recuo significativo em relação a abril (6,9%). Esta estimativa avançada pelo Eurostat diz respeito ao Índice Harmonizado de Preços no Consumidor (IHPC), usado pelo Eurostat nas comparações internacionais, e que é distinto do Índice de Preços no Consumidor (IPC) avançado pelo Instituto Nacional de Estatística (INE) em Portugal. O IPC, segundo o INE, terá subido 4% em maio em termos homólogos.

A zona euro continua a revelar um mapa da inflação muito fragmentado, com níveis muito díspares. Um pequeno grupo formado pela Bélgica, Espanha e Luxemburgo regista ritmos mensais de inflação abaixo de 3%. No nosso vizinho peninsular, a inflação em maio terá sido de 2,9%, o que compara com 5,4% em Portugal. O ritmo inflacionista português é quase o dobro do espanhol.

No extremo oposto, há um grupo de economias do euro que continuam a registar inflação de dois dígitos: os três países bálticos e a Eslováquia. Esta última economia do Leste registou a taxa mais alta na zona euro em meio, em 12,3%.