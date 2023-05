Exportações atingem novo recorde nos bens e nos serviços e levam PIB a um novo máximo histórico

Portugal nunca exportou tanto como nos primeiros três meses deste ano. A análise do Expresso aos dados publicados esta quarta-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE) indica que as exportações atingiram, em volume - ou seja, descontando o efeito da inflação para aferir a evolução em termos reais - um novo recorde. E não se trata só do turismo. É que o recorde não se limita às exportações de serviços: também as exportações de bens atingiram um novo máximo.

Uma evolução que ajuda a explicar o crescimento de 2,5% alcançado pela economia portuguesa nos primeiros três meses deste ano. Os dados do INE indicam que esta variação homóloga resultou, por completo, do contributo positivo da procura externa líquida, com as exportações a crescerem acima das importações. Quanto ao consumo privado, desacelerou, mas continuou a crescer, ao contrário do investimento, que caiu. .