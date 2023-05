Custos com sinistros aumentaram 12% até abril para €3,59 mil milhões

Os custos com sinistros aumentaram 12,09% até abril deste ano, para 3,59 mil milhões de euros, de acordo com as estatísticas mensais da Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões (ASF).

Os montantes pagos de seguro direto do Ramo Vida aumentaram 17,74% nos primeiros quatro meses do ano, para 2,38 mil milhões de euros. No Ramo Não Vida os montantes pagos no mesmo período aumentaram 2,41%, para 1,2 mil milhões de euros.

A ASF divulgou ainda dados referentes à produção, concluindo que, até abril, os prémios brutos emitidos de seguro direto atingiram 3,94 mil milhões de euros, uma redução de 12,74% em termos homólogos.

Destes, o Ramo Vida atingiu 1,54 mil milhões de euros, uma queda de 33,99% face a igual período de 2022.

O Ramo Não Vida registou 2,40 mil milhões de euros em prémios brutos emitidos de seguro direto até abril, crescendo 9,96%, segundo os dados da ASF.