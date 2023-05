Há 25 economias em risco de recessão, segundo o 'termómetro' dos investidores em dívida pública

Uma anomalia nas curvas de juros da dívida pública assola 25 países no mundo, segundo o levantamento desta semana do portal financeiro World Government Bonds. Os economistas chamam-lhe ‘curva invertida’ , porque os investidores exigem remunerações mais elevadas para os títulos de curto prazo do que para os de longas maturidades.

Algumas economias emergentes com curva invertida juntam uma situação de risco iminente de incumprimento de dívida ( default ) como nos casos do Egito, Paquistão e Sri Lanka, segundo o Council of Foreign Relations Sovereign Risk Index. No caso dos Estados Unidos, a ameaça de default está pré-anunciada pelo Tesouro para junho, se o Congresso norte-americano não chegar a um acordo sobre a subida do teto da dívida federal.

Inversão muito clara em grandes economias

No grupo de 25 países com a anomalia na curva dos juros da dívida, economias-chave no mundo, como a Alemanha, Canadá, Estados Unidos e México, registam inversões assinaláveis.

No caso da Alemanha, a maior economia europeia, os juros da dívida a 6, 9 e 12 meses situam-se acima de 3%, enquanto as taxas para os prazos a 2, 5, 10 e 20 anos estão abaixo de 3%. Nos EUA, a diferença é ainda maior: os juros a um, dois e 12 meses estão acima de 5%, enquanto as taxas para 5, 10 e 30 anos estão no patamar dos 3%. No Canadá, os juros de dívida a um mês até 2 anos estão acima de 4%, enquanto as taxas para 5, 10 e 30 anos estão no nível de 3%.

Nas maiores economias emergentes, como no caso do México, os juros a 3 meses estão em 12% e os a 10 anos em 9%. Na União Europeia, a Hungria, uma das economias emergentes europeias onde a curva invertida se regista, os juros a 3 meses estão acima de 14% e os a 10 anos estão quase em metade.

Os juros aqui referidos para as curvas dizem respeito às taxas no mercado secundário da dívida, designadas tecnicamente por yields. Neste mercado, os investidores transacionam entre si os títulos. No mercado primário, os Estados emitem dívida que os investidores oficiais (como os bancos centrais) e privados compram.