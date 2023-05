Como Braga mostra a sua força em oito números

É um dos cartões da visita da cidade em 2023: No ranking do Financial Times, Braga aparece este ano como o melhor destino com menos de 200 mil habitantes na estratégia de captação de investimento externo. Mas o concelho junta a este título uma série de números e dados económicos para atrair novos investidores.

E o pipeline de projetos continua a engordar. O mais recente é o anuncio da instalação de um novo polo do Centro de Serviços Partilhados da Nestlé Business Services, que depois de Lisboa, onde tem 600 pessoas de 40 nacionalidades a trabalhar com quase todos os países da Europa Ocidental, acaba de escolher o centro de Braga para a sua expansão em Portugal, com serviços na área de Marketing Digital, Contacto com Clientes e Consumidores e reforço das capacidades de gestão dos projetos do grupo.

A par da chegada da Nestlé, prevista já para junho, há outras multinacionais a contratarem e a instalarem-se na cidade: Ciellos (EUA) TX (Suíça), Santander Consumer Finance (Espanha) e NTT Data (Japão). E outras “prestes a instalarem-se", adiantou o presidente da Câmara, Ricardo Rio, na 6ª edição da Semana de Economia, uma iniciativa da InvestBraga e da autarquia que encerra sexta-feira e foi deixando alguns números sobre o desempenho do concelho:

500

São os postos de trabalho a criar em 6 novos projetos empresariais que vão arrancar em Braga com investimentos da espanhola Cibernos (100 trabalhadores), da norueguesa Cegal (25), da britânica PTW (60), da sueca Obducat (22), e de mais duas multinacionais cujos nomes permanecem confidenciais, mas vêm da Suíça e do Japão e vão criar 300 empregos.

29%

Foi o crescimento de Braga no ranking das exportações nacionais em 2022, acima da média nacional de 23,1%, com o contributo de multinacionais como a Bosch, APTIV (a sede da empresa é em Lisboa, mas a atividade está em Braga e a Câmara e a InvestBraga juntam-na ao seu universo empresarial) , Fujitsu, Accenture, Webhelp ou Checkmarx, para além de empresas nacionais;

4º

É o lugar de Braga no ranking das exportações a nível nacional, com um registo recorde de 2,25 mil milhões de euros, o que coloca o concelho atrás de Lisboa, Palmela e Famalicão, com uma quota de 3,2% nas vendas do país ao exterior. E no top 10 das mais exportadoras do concelho (dados do INE) há empresas conhecidas e outras que não costumam ser notícia: Bosch Car Multimedia Portugal, Gardengate, Navarra Extrusão de Alumínio, Bretos Têxtil, Torresaduana, Powergol Portugal, S.I.C.I. 93 Braga – Sociedade de investimentos Comerciais e Industriais. SA, Anglotex - Confeções Lda. F.D.G -. Fiação da Graça, SA, e Steelnor Lda;

2000

Foi a criação anual de novos postos trabalho no concelho desde a criação da InvestBraga, em 2014, acima da projeção inicial que apontava para a criação de 500 empregos por ano. O projeto WorkinBraga registou mais de 250 empresas desde junho de 2020, com 2.500 ofertas de emprego, 30% dos quais são perfis na área das TI;

1000

São os projetos apoiados pelo Espaço do Investidor desde 2014. 30% são de origem internacional;

5%

O crescimento do número de empresas em Braga desde 2020. Em 2023, o concelho soma mais de 24.000 empresas;

28

Mil são os estudantes de ensino superior da cidade que reivindica os títulos de concelho mais jovem do país e o que teve maior crescimento absoluto da população na última década (+12 mil habitantes);

185